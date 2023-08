Katzen-Peritonitis-Epidemie in Zypern: Covid-Medikamente kommen zum Einsatz

Nikosia – Wegen einer seit Monaten andauernden Epidemie von Katzen-Peritonitis (Feline Infektiöse Peritonitis; FIP) dürfen in Zypern Covid-Medikamente an erkrankte Tiere verabreicht werden. Wie der Regierungssprecher der EU-Inselrepublik, Konstantinos Letibiotis, am Donnerstag mitteilte, kommen die Arzneien aus Beständen, die zur Behandlung von Covid-19-Fällen bei Menschen gekauft wurden und nicht mehr eingesetzt werden.