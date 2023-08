LH Mattle für Nulllohnrunde für Politiker und gemeinsames Vorgehen in Tirol

Die Tiroler Regierung solle und könne aber nicht über das eigene Einkommen bestimmen, sondern der Nationalrat und der Tiroler Landtag als budgetverantwortliche Gremien hätten zu entscheiden. Deshalb schlägt Mattle vor, dass die Klubobleute in Tirol eine gemeinsame Vorgehensweise festlegen und gegebenenfalls die gesetzliche Grundlage für eine Nulllohnrunde schaffen.

„Damit sich die Landesregierung in ihrer Sitzung am 15. August mit Zukunftsthemen und nicht mit dem eigenen Einkommen beschäftigen wird. Dieses Thema soll auf Ebene der Klubobleute vorbereitet und noch vor dem Hohen Frauentag erledigt werden.“

Derzeit sitzt der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser den Landeshauptleuten vor. Was möchte er? Aus seinem Büro heißt es: Kaiser wolle in der nächsten LH-Konferenz „ein einstimmiges Vorgehen koordinieren“. Es werde aber abgewartet, welche Zahlen der Bund und der Rechnungshof tatsächlich vorlegen. Kaiser erhält 15.384 Euro pro Monat. Er ist damit im LH-Gagenranking an letzter Stelle.