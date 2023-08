Trumps Wahlkampfgelder gehen für Anwälte statt für TV-Spots drauf

Seine Unterstützer des Aktionskomitees "Rettet Amerika" (PAC) gaben diese Woche bekannt, dass sie Ende Juni nur noch vier Millionen Dollar (rund 3,6 Millionen Euro) in der Wahlkampfkasse hatten. Das Komitee hat in diesem Jahr schon 21,6 Millionen Dollar für Trumps Anwälte ausgegeben. Und mit vier Millionen Dollar kommt man im US-Wahlkampf nicht weit.

Und die jüngste Anklage gegen Trump wegen seines Vorgehens gegen das Wahlergebnis von 2020 bedeutet weitere Ausgaben für sein "Rettet Amerika"-Aktionskomitee, da ihm separate Anklagen in Florida, New York und Washington drohen.

Bei der für Donnerstag angesetzten Anhörung von Trump geht es um den Sturm auf das Kapitol im Jänner 2021. Wegen ähnlicher Vorwürfe im Bundesstaat Georgia könnte die Staatsanwaltschaft den Ex-Präsidenten noch in einem separaten Fall anklagen. Im März nächsten Jahres wird Trump in New York vor Gericht stehen, weil ihm vorgeworfen wird, Schweigegeld-Zahlungen an eine Porno-Darstellerin vertuscht zu haben. Zwei Monate später soll ihm in Florida der Prozess wegen Missachtung nationaler Sicherheitsgeheimnisse gemacht werden.