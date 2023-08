Diesjähriger Hannah-Arendt-Preis geht an Masha Gessen

Bremen – Der heurige Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken geht an Masha Gessen. Gessen wird als eine der mutigsten Chronistinnen der Zeit gewürdigt, so die Jury. Gessens Bücher, Essays und Präsenz öffneten neue Sichtweisen, die hälfen, eine Welt im beschleunigten Wandel zu verstehen. Gessen, 1967 in Moskau geboren, schreibt über politische Strömungen und Konflikte in der US- und in der russischen Gesellschaft.