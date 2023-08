Cobra-Einsatz in Schwaz: Nachbar drohte wegen Lärm aus Lokal mit Schusswaffe

Schwaz – Wegen Lärm aus einem Lokal in Schwaz hat ein 60-jähriger Nachbar am Mittwoch gegen 23.30 Uhr gegenüber der Polizei mit dem Einsatz einer Schusswaffe gedroht. Daraufhin rückte die Polizei mitsamt Schnellen Reaktionskräften (SRK) und Cobra aus. Der Gastgarten des Lokals, in dem sich rund 15 Personen aufgehalten hatten, wurde geräumt. Der Mann wurde stark betrunken in seiner Wohnung angetroffen. Waffen wurden nicht gefunden.