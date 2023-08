Sieg gegen Rinderknech: Dominic Thiem steht im Kitzbühel-Halbfinale

Kitzbühel – Dominic Thiem steht heuer erstmals im Halbfinale eines ATP-Tennisturniers, und das ausgerechnet in Kitzbühel. Der Lokalmatador besiegte am Donnerstagabend beim Generali Open im Viertelfinale den Franzosen Arthur Rinderknech 4:6,6:3,6:4, womit er am Montag in der Weltrangliste in die Top 100 zurückkehren wird. Um den Einzug ins Finale geht es für Thiem in der dritten Freitag-Partie nach 11.00 Uhr (live ServusTV) gegen den als Nummer fünf eingestuften Serben Laslo Djere.