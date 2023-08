Familie beunruhigt: Feuerwehr holte Schlange aus Garten in Mils

Mils bei Hall – Einen Schreck hat eine Familie in Mils bei Hall im Bezirk Innsbruck-Land bekommen, als sie am Mittwochabend in ihrem Garten eine Schlange entdeckte. Gegen 19.45 Uhr rückte deshalb die Freiwillige Feuerwehr aus: „Die Familie dachte, dass die Schlange vielleicht giftig ist“, erklärt Feuerwehr-Kommandant Stefan Pircher.