Stockholms Polizei untersagt Proteste gegen Eritrea-Festival

Nach gewalttätigen Ausschreitungen mit mehr als 50 Verletzten und über 100 Festnahmen sind weitere Demonstrationen gegen ein Eritrea-Festival in Stockholm von der Polizei untersagt worden. Die eigentlich bis Samstag geltende Erlaubnis für eine öffentliche Versammlung werde nach den Problemen vom Donnerstag widerrufen, teilte die schwedische Hauptstadtpolizei am Freitag mit. Das eritreische Kulturfestival dürfe dagegen weiterhin stattfinden.

Bei einer Demonstration gegen das Festival war es am Donnerstagnachmittag im Norden der schwedischen Hauptstadt zu chaotischen Szenen, Bränden und Schlägereien gekommen. Zelte und Fahrzeuge wurden angezündet und viele Menschen verletzt. Nach Behördenangaben zogen sich 55 Menschen Verletzungen zu, darunter drei Polizeibeamte. Am späten Donnerstagabend lagen nach Angaben der Region Stockholm weiterhin acht Schwerverletzte im Krankenhaus, hinzu kamen 15 Menschen mit leichteren Verletzungen. Etwa 30 weitere Personen wurden demnach anderweitig behandelt.

Das seit den 1990er Jahren veranstaltete Kulturfest "Festival Eritrea Scandinavia" gilt als umstritten. Es wurde in der Vergangenheit dafür kritisiert, die Ein-Parteien-Diktatur in Eritrea zu unterstützen. Ein ähnlicher Vorfall wie in Stockholm hatte sich im Juli auch im mittelhessischen Gießen in Deutschland ereignet.