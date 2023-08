Land unter in Kärnten und der Steiermark, mehrere Tote nach Unwettern in Slowenien

Mehrere Gewitterfronten mit extremem Starkregen haben für Überflutungen, Straßensperren und Murenabgänge gesorgt. Besonders angespannt war die Lage in Kärnten, in St. Paul im Lavanttal und Loibach, wo Zivilschutzalarm galt.

Völkermarkt, Deutschlandsberg – Starke Niederschläge in der Nacht auf Freitag haben im Süden Österreichs zu Murenabgängen und Hochwasser geführt. In der Steiermark waren die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark betroffen, hier wurde am Nachmittag Zivilschutzwarnung gegeben. Angespannt war die Lage auch in Kärnten, in St. Paul im Lavanttal und Loibach, wo Zivilschutzalarm galt. In St. Georgen im Lavanttal und Bad Eisenkappel gab es ebenfalls eine solche. Das blieb am Nachmittag aufrecht.

Bilder aus Kärnten und der Steiermark

Kärnten: Bewohner sollen daheim in oberen Etagen bleiben

In Kärnten tagte am Freitag der Landeskrisenstab. Am Nachmittag ließ der Regen zwar nach – weil in der kommenden Nacht aber erneut starker Regen erwartet wird, wird in St. Paul und Wolfsberg ein mobiler Hochwasserschutz errichtet. In St. Paul droht ein Rückhaltebecken oberhalb der Ortschaft überflutet zu werden. Häuser direkt unterhalb des Dammes wurden bereits evakuiert, die Bewohnerinnen und Bewohner von St. Paul wurden über eine mögliche Evakuierung informiert, teilte der Landespressedienst mit. Weiters sollen die Bewohner zu Hause bleiben und sich nach Möglichkeit in den oberen Etagen aufhalten. Experten des Hochwasserschutzes berichteten, dass durch das Rückhaltebecken ein größerer Schaden in der Gemeinde verhindert wurde, aber aufgrund der zu erwartenden heftigen Regenfälle ein Überlaufen des Beckens nicht auszuschließen sei.

Eine überschwemmte Straße in St. Paul im Kärntner Lavanttal. © APA/GERT EGGENBERGER

In den Bezirken Völkermarkt, Wolfsberg und Klagenfurt-Land hatte es Vermurungen und Überschwemmungen gegeben, die zu zahlreichen Straßensperren führten. Betroffen waren auch zahlreiche Grenzübergänge nach Slowenien, weshalb der ÖAMTC befürchtet, dass es am Wochenende besonders lange Staus vor dem Karawankentunnel geben könnte. Ortschaften bei Bad Eisenkappel sowie im Bezirk Klagenfurt-Land waren Freitagfrüh komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Das Bundesheer wurde zur Beseitigung von Verklausungen angefordert. "Ein Erkundungstrupp der Villacher Pioniere ist unterwegs; 25 Soldaten unterstützen bereits beim Befüllen von Sandsäcken", teilte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer mit.

Für die Gemeinden Bad Eisenkappel, Gallizien, Sittersdorf, Globasnitz, Feistritz ob Bleiburg, Bleiburg und Neuhaus wurde von Geosphere Austria die höchste Warnstufe wegen Starkregens ausgegeben - und zwar bis Samstagmittag. Neuer Regen könnte dramatische Folgen haben, denn bereits bis Freitagmittag wurden in Unterkärnten enorme Regenmengen verzeichnet. Am Loiblpass fielen laut Aufzeichnungen von Geosphere Austria innerhalb von 24 Stunden an die 200 Liter Regen pro Quadratmeter, das entspricht der Regenmenge eines ganzen Monats. Knapp 150 Liter pro Quadratmeter fielen in Bad Eisenkappel und in Ferlach.

Höchste Warnstufe in der Steiermark, Tausende ohne Strom

Nach den starken und anhaltenden Regenfälle vor allem im Süden der Steiermark wurde am frühen Nachmittag Zivilschutzwarnung für die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark gegeben. Von der Früh an mussten 294 Feuerwehren zu 600 Einsätzen mit mehr als 3.000 Einsatzkräften ausrücken, wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte. Keller wurden ausgepumpt und überflutete Straßen sowie die Bereiche bei über die Ufer getretenen Bäche gesichert.

Auch Sandsäcke wurden vorbereitet. Aus der Obersteiermark kamen Wehren aus dem Bereich Knittelfeld den Kollegen in Bad Radkersburg zur Hilfe. Besonders betroffen waren die Gemeinden Eibiswald und Wies, aber auch rund um die Ortschaft Trag in der Gemeinde Bad Schwanberg sowie das in einer Talschaft zwischen Hügeln gelegene oststeirische Gnas.

Die Feuerwehr musste zahlreiche Keller im steirischen Bezirk Deutschlandsberg auspumpen. © APA/BFVDL

Laut dem steirischen Landesenergieversorger Energie Steiermark waren am Vormittag noch rund 4000 Haushalte ohne Strom, am Nachmittag hatten die Monteure die Verbindungen soweit wieder hergestellt, dass nur noch rund 500 Haushalte ohne Elektrizität waren. Bis zu 120 Liter Niederschlag pro Quadratmeter wurden laut Landeswarnzentrale in manchen Bereichen gemessen. Auch in den Bezirken Graz-Umgebung und Voitsberg verzeichneten die Feuerwehren zahlreiche Einsätze. Einige Straßen mussten gesperrt werden, so war zum Beispiel St. Peter am Ottersbach im Bezirk Südoststeiermark zeitweise nicht erreichbar.

Die steirische Landeswarnzentrale appellierte an die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten, nicht notwendige Fahrten mit dem Auto zu unterlassen und bei Dunkelheit nur gut ausgeleuchtete Plätze und Wege zu begehen. Das Befahren von überfluteten Unterführungen und Straßen solle man vermeiden, ebenso die Anweisungen zu Umleitungen und Straßensperren durch Behörden oder Einsatzkräfte unbedingt zu befolgen.

In Kärnten, das in den vergangenen Wochen fast täglich von Gewittern betroffen war, rechnet die Wiener Städtische allein im Juli mit einem Schadensvolumen von rund zehn Millionen Euro. In der Steiermark werden sich die Schäden auf fünf Millionen Euro summieren, in Oberösterreich werden sich die Schadenszahlungen auf vier, in Tirol auf drei und in Salzburg auf zwei Millionen belaufen.

Leichte Entspannung im Burgenland

Im Burgenland stand die Feuerwehr am Freitag nach starken Niederschlägen ebenfalls im Einsatz. Über Nacht wurden etwa im Bezirk Jennersdorf rund 70 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Mehr als 30 Feuerwehren rückten laut Landessicherheitszentrale (LSZ) aus, um Pumparbeiten durchzuführen oder umgestürzte Bäume zu beseitigen. Über 80 Einsätze wurden in den Bezirken Jennersdorf, Güssing und Oberwart verzeichnet. Am Nachmittag entspannte sich die Lage laut LSZ wieder.

Zumindest der Neusiedler See profitierte von den heftigen Regenfällen. Seit Monatsbeginn stieg der Wasserstand um rund drei Zentimeter auf aktuell 115,13 Meter über Adria. Er befindet sich damit etwa 15 Zentimeter über dem Vorjahreswert - was der tiefste Wert seit 1965 war -, aber weiterhin 30 Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert.

Slowenien: Drei Tote und höchste Alarmstufe

In Slowenien haben starke Regenfälle und Unwetter am Freitag im Norden und Nordwesten sowie in zentralen Teilen des Landes starke Überschwemmungen zur Folge gehabt und nach ersten Informationen drei Todesopfer gefordert. In der überschwemmten Kleinstadt Kamnik ist eine slowenische Staatsbürgerin ums Leben gekommen, in den Bergen in den Gegend von Kranj starben zwei Niederländer, berichtete die Nachrichtenagentur STA.

Die genauen Umstände der Todesfälle würden noch ermittelt, hieß es vonseiten der Polizei. Die Frau in Kamnik dürfte in den Flutmassen gestorben sein, bei den beiden niederländischen Touristen, die seit Donnerstagabend vermisst wurden, geht man von einem Blitzschlag als Todesursache aus.

Laut der Umweltagentur (ARSO) fielen innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Millimeter Regen, was der durchschnittlichen Regenmenge eines Monats entspricht. Die Zivilschutzbehörde registrierte innerhalb von zwölf Stunden mehr als 1000 Einsätze. Da die Regenfälle bis Samstag anhalten sollen, wurde am Vormittag für den Norden die höchste Alarmstufe ausgerufen. Die Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser nur im äußersten Notfall zu verlassen, im weiteren Tagesverlauf waren fast alle Teile des Landes betroffen.

Die Lage im Nachbarland war am Nachmittag weiterhin angespannt, die Regenfälle dauerten an, in vielen Orten mussten Evakuierungen durchgeführt werden. In Mengeš, nördlich von Ljubljana, rettete die Feuerwehr laut Medien 22 Kinder aus einen Kindergarten, sie wurden mit einem Traktoranhänger in Sicherheit gebracht. Aus einem Campingplatz in Oberen Savinja-Tal wurden 17 Menschen, darunter ein Kleinkind, mit dem Polizeihubschrauber evakuiert. Berichten zufolge flüchteten sie vor der Flut auf die Bäume.

Ganze Dörfer unter Wasser

Nördlich der Hauptstadt Ljubljana wurde in den Gemeinden Komenda und Kamnik schon am Vormittag der Notstand ausgerufen. Ganze Dörfer standen Freitagfrüh unter Wasser, der Fluss Kamniška Bistrica zerstörte eine größere Brücke.

Starke Überschwemmungen gab es auch in der Region Gorenjska, wo Erdrutsche für zusätzliche Probleme sorgten. Zahlreiche Orte waren abgeschnitten, Muren gefährdeten mehrere Häuser. Am schlimmsten war die Lage rund um um die Kleinstadt Škofja Loka, weiter westlich in der Gemeinde Žiri wurden schon in der Früh mehr als 100 Gebäude überflutet. Die meisten Straßen waren unpassierbar. In Škofja Loka wurden Menschen mit einem Militärhubschrauber ausgeflogen.

Besonders schlimm war die Lage auch im Nordosten: Die Ortschaften Solčava und Luče im Oberen Savinja-Tal waren komplett abgeschnitten. Aus Luče gab es Berichte, dass die Menschen auf Dächern Schutz suchten. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich in obere Stockwerke zurückzuziehen, auch dort wurde Hilfe mit Militärhubschraubern angefordert.

In der Region Koroška im Norden des Landes ertönten bereits in der Früh die Alarmsirenen, zahlreiche Orte standen unter Wasser und unbefahrbare Straßen und zerstörte Brücken erschwerten die Evakuierung von Bewohnern, wie auch Hilfe aus der Luft durch die Wetterlage behindert wurde. Mancherorts gab es kein Trinkwasser, Kommunikationsleitungen waren unterbrochen. Slowenien ersuchte das Land Kärnten, seine medizinischen Einrichtungen für die etwaige Versorgung von Bewohnern aus der betroffenen slowenischen Nachbarregion zur Verfügung zu stellen.

Die Drau stieg auch flussabwärts rund um die Stadt Maribor über die Ufer. Eine weitere Flutwelle bedrohte die Stadt Celje. Die dortige Bibliothek, die sich am Ufer des Flusses Savinja befindet, rief die Bewohner zur Mithilfe auf, um Bücher vor der drohenden Überschwemmung in Sicherheit zu bringen. Die Autobahn zwischen Ljubljana und Celje war am Vormittag wegen überfluteten Fahrbahnen gesperrt.

Entspannung war vorerst keine in Sicht, laut dem slowenischen Wetterdienst werden starke Regenfälle in den nächsten 24 Stunden erwartet. Der Regen weitete sich mittlerweile auch im Süden und Südosten des Landes aus, womit die höchste Alarmstufe nunmehr für fast das gesamte Nachbarland gilt. (APA, TT.com)