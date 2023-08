Zahlreiche Evakuierungen nach Überflutungen und Muren im Süden Österreichs

Seit Freitag hält extremer Starkregen die Einsatzkräfte im Süden Österreichs auf Trab. Mehrere Gewitterfronten haben für Überflutungen, Straßensperren und Murenabgänge gesorgt. Eine Entspannung ist weiterhin nicht in Sicht.

Völkermarkt, Deutschlandsberg – In den Überschwemmungsgebieten Südösterreichs könnte sich die Lage wegen des nachlassenden Regens stabilisieren. In der Nacht von Freitag auf Samstag mussten dennoch Evakuierungen in St. Paul im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) von rund 70 Haushalten vorgenommen werden. Im südsteirischen Leibnitz wurden die Bewohner eines Seniorenheim in Sicherheit gebracht. Wegen der gesperrten A1 in Slowenien könnten sich umfangreiche Staus im Urlaubsverkehr durch Österreich anbahnen.

In den Kärntner Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt waren gefährdeten Gebäude evakuiert und Hochwasserschutzelemente aufgestellt worden. Kritisch war die Lage einige Zeit auch in Viktring, einem südlichen Vorort der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee. Dort musste die Feuerwehr am Abend ein Rückhaltebecken auspumpen, das überzulaufen drohte. Hier konnte die Lage inzwischen laut Stadtkommunikation Klagenfurt erfolgreich stabilisiert werden.

Bilder aus Kärnten und der Steiermark

Auch in Lavamünd mussten „einige Häuser evakuiert“ werden, nachdem es dort Hangrutschungen gegeben hat. Wie der Bezirkshauptmann von Völkermarkt, Gert Klösch, berichtete, war auch ein Campingplatz am Gösselsdorfer See von Hochwasser bedroht. Die Bewohner des Campingplatzes sollten in der Mittelschule Eberndorf untergebracht werden. Schon zuvor war auch ein Campingplatz am nahe gelegenen Turnersee evakuiert worden.

Auch in der Ferlacher Ortschaft Waidisch wurden die Bewohner von vier Häusern in Sicherheit gebracht. In Kärnten wurde für neun Gemeinden in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg Zivilschutzwarnung gegeben, in den Gemeinden St. Paul im Lavanttal und Loibach Zivilschutzalarm.

📽️ Video | Katastrophenfall in mehreren Gemeinden

1100 Feuerwehreinsätze

Im ersten Teil der Nacht fiel der Regen aber nicht ganz so stark aus wie befürchtet, gegen 8 Uhr war er in manchen Teilen der Steiermark und Kärntens laut Wetterberichten in leichten Regen bzw. Nieseln übergegangen. Zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen Überflutungen gab es in mehreren Gemeinden rund um die Landeshauptstadt, etwa in Krumpendorf am Wörthersee. In Klagenfurt selbst geriet eine Transformatorenstation in Brand.

Insgesamt wurden im südlichsten Bundesland 1100 Feuerwehreinsätze gezählt. 2500 Feuerwehrleute und 100 Bundesheer-Soldaten seien im Einsatz. Nördlich von Eisenkappel waren zehn Katastrophenfachkräfte mit schwerem Pioniergerät im Einsatz. 20 Pioniere unterstützten die Feuerwehr im Raum St. Paul im Lavanttal und weitere 20 Soldatinnen und Soldaten halfen rund um Viktring den lokalen Einsatzkräften beim Errichten von Hochwassersperren. Ein Transporthubschrauber AB212 flog Logistikeinsätze. Weitere drei Hubschrauber stünden in Kärnten für Einsätze bereit, so ein Heeressprecher.

Eine überschwemmte Straße in St. Paul im Kärntner Lavanttal. © APA/GERT EGGENBERGER

Unterdessen gab es auch auswärtige Hilfe für die Unterkärntner Einsatzkräfte, nicht nur aus Oberkärnten. Laut Klösch waren 70 Mann des Landesfeuerwehrverbandes Niederösterreich mit großen Pumpen im Bezirk Völkermarkt im Einsatz. Der Kärntner Militärkommandant Walter Gitschthaler berichtete in der nächtlichen ORF-Sondersendung, er habe in Graz weitere Kräfte angefordert. Bis zu 200 weitere Soldaten könnten für den Hochwassereinsatz abgestellt werden.

Trotz all der Einsätze gab es noch Zeit für grenzüberschreitende Hilfsaktionen: Bei einem Notarzteinsatz im slowenischen Mežica half ein Notarzteinfahrzeug aus dem Bezirk Völkermarkt. Die Rettungskräfte konnten ein 14 Tage altes Baby wohlbehalten gemeinsam mit seiner Mutter ins Klinikum Klagenfurt bringen, wie Rotkreuzsprecherin Melanie Reiter am Samstag mitteilte.

Service >> Auflistung der Straßensperren in Kärnten

Katastrophenalarm in der Steiermark

In der Steiermark wurde für die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark Zivilschutzwarnung gegeben, in mehreren Gemeinden Katastrophenalarm. In der Nacht auf Samstag musste auch ein Seniorenheim in Leibnitz evakuiert werden. Insgesamt 27 Bewohnerinnen und Bewohner seien in Notunterkünfte gebracht worden.

Im nahe gelegenen Ort Heimschuh mussten zuvor Menschen sogar mit Booten in Sicherheit gebracht werden. Nach einem Dammbruch konnten zwei Personen nur per Seil mit einem Helikopter gerettet werden. Feuerwehrsprecher Thomas Meier sagte, man habe „zahlreiche Evakuierungen“ durchführen müssen und eine Notschlafstelle eingerichtet. Zahlreiche Feuerwehreinsätze gab es auch im benachbarten Burgenland, konkret im Bezirk Jennersdorf, wo Keller ausgepumpt werden mussten.

Eine Luftaufnahme des steirischen Ortes Gnas. © APA/FEUERWEHR GNAS

Auch in der Steiermark stand das Bundesheer seit Freitagabend im Assistenzeinsatz, nachdem mehrere Gemeinde um Hilfe gerufen hatten. Rund 80 Soldatinnen und Soldaten aus der Strasser Erzherzog Johann-Kaserne unterstützen 30 Feuerwehrleute im Raum Leibnitz. Rund 50 Soldatinnen und Soldaten aus der Feldbacher Kaserne halfen im Raum Feldbach beim Eindämmen der Hochwassersituation - beispielsweise durch Füllen von Sandsäcken.

Verkehrschaos droht

Auf der ohnehin stark belasteten Karawankenautobahn (A11) könnte es am Samstag zu massiven Staus im Urlauberverkehr kommen. Schon um 6 Uhr in der Früh gab es vor dem Karawankentunnel einen „kilometerlangen Stau“ in Richtung Slowenien, die Wartezeit betrage eineinhalb Stunden. Von Autofahrerclubs wurde ein Ausweichen auf die Karawankenroute empfohlen, weil die slowenische A1 zwischen Celj und Ljubljana mehrfach wegen Hochwassers unterbrochen, die Verbindung zwischen Marburg und Triest wird voraussichtlich bis mindestens Sonntag nicht befahrbar sein.

Wenn möglich, sollten Fahrten, die nach oder durch den Norden Sloweniens führen, verschoben werden. Ausweichen ist zwar möglich, etwa über den Karawankentunnel (A11) und die slowenische A2, hier werden allerdings lange Staus erwartet. Diese sind die wichtigsten Transitrouten durch Slowenien und wird von vielen Kroatien-Urlaubern aus Ostösterreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei benutzt. Laut dem ORF sollte die Strecke zwischen Maribor und Triest noch bis Sonntag unterbrochen bleiben.

Bundespräsident: „Passen Sie aufeinander auf!" Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich Freitagabend zu den Starkregen-Folgen im Süden Österreichs zu Wort gemeldet: „Ich möchte allen Einsatzkräften, die im Unwettereinsatz sind, für ihre Arbeit danken. Passen Sie weiterhin gut aufeinander auf!", twitterte der Präsident. „Den ganzen Sommer erleben wir schon extreme Wetterlagen, die in vielen Ländern Europas für schwere Unwetter einerseits und Dürre und Waldbrände andererseits sorgen. Bei uns in Österreich ist immer wieder der Süden des Landes betroffen, auch dieses Wochenende", schrieb Van der Bellen. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bedankte sich am Freitagabend auf Twitter bei „allen Einsatzkräften & Freiwilligen, die ihren Mitmenschen helfen." Das Bundesheer unterstütze, wo immer es möglich sei, teilte er mit.

Dramatische Lage in Slowenien

In Slowenien waren zahlreiche Landesteile von katastrophalen Überschwemmungen betroffen, darunter auch Vororte der Hauptstadt Ljubljana. Besonders kritisch war die Lage in der Region Koroška in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Überschwemmungsgebieten Kärntens und der Steiermark. In der gebirgigen Gegend waren einige Orte von der Außenwelt abgeschnitten oder nur über Kärnten erreichbar. Wie die Kärntner Landesregierung mitteilte, wurde die Versorgung der Orte Solčava, Luče und Ljubno vom Roten Kreuz und dem Landeskrisenstab Kärnten organisiert. In der Stadt Črna na Koroškem waren mehr als 2000 Menschen ohne Wasser, Strom und Mobilfunknetz. Wie es am Samstag in der Früh hieß, versuche eine Abordnung der slowenischen Armee, sich in die abgeschnittene Stadt durchzuschlagen.

Am Samstagvormittag sollte in Ljubljana der Nationale Sicherheitsrat tagen, danach war auch eine Sondersitzung der Regierung geplant. Dabei sollte es vor allem um den Beschluss von raschen Unterstützungsmaßnahmen gehen. Der Hydrologe Janez Polajnar sagte dem Sender RTV Slovenija, dass für Samstag ein weiterer Anstieg der Pegel zu erwarten sei. So werde die Save an der slowenisch-kroatischen Grenze mit einem Durchfluss von 3900 Kubikmetern pro Sekunde einen Allzeitrekord erreichen. Der wichtigste Fluss Slowenien fließt dort auch am Atomkraftwerk Krško vorbei, für dessen Kühlung er sorgt.

„Stabil“ sei der Pegel der Drau, auch weil sie in Österreich aufgestaut worden sei, doch steige der Wasserstand der Mur, die bereits den Rand der Hochwasserdämme erreicht habe. (APA, TT.com)

