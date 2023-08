Frühstücksgenuss in der Altstadt: TT-Café gastiert morgen in Hall

Am idyllischen Stiftsplatz in der Altstadt warten kostenloses Frühstück, Livemusik, spannende Gäste aus der Region und viele Gewinnchancen.

Hall – Das TT-Café in Hall zählt zu den beliebtesten Stopps auf der alljährlichen Frühstückstour durch Tirol. Morgen Samstag von 9 bis 12 Uhr wartet am stimmungsvollen Stiftsplatz in der Haller Altstadt wieder ein äußerst kurzweiliger Vormittag.

In Zusammenarbeit mit der Tiroler Versicherung und mit Testa Rossa caffè von Wedl, Brot und Süßem aus der Hofer Backbox sowie Mineralwasser von Silberquelle lässt es sich gemütlich-genussvoll in den Tag starten. Schwungvolle Livemusik kommt von der bestens bewährten Band Primetime.

Doch das ist noch längst nicht alles: Beim digitalen Bezirksquiz können die BesucherInnen in zwei Runden ihr Wissen unter Beweis stellen und Gutscheine vom Einkaufszentrum Dez in Innsbruck gewinnen. Für die jüngsten Besucher ist in der TT-Kinderecke jede Menge Abwechslung geboten. Nette Erinnerungen an diesen bunten Vormittag kann man an der neuen Fotostation festhalten.