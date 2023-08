Europa hat in Afrika viel Kredit verspielt

Nach dem Militärputsch in Niger schrillen in Europa und in den USA die Alarmglocken. Der Wüsten- und Savannenstaat Niger ist zwar eines der ärmsten Länder der Welt, für den Westen aber von großer strategischer Bedeutung. Vor allem die frühere Kolonialmacht Frankreich sieht ihre Felle in ihrem Hegemonialbereich in Westafrika davonschwimmen. Nach den Militärputschen in Mali und Burkina Faso wenden sich nun auch die neuen Machthaber in Niger, ebenfalls eine Militärjunta, gegen die frühere Kolonialmacht.