Gemeinde und TVB machen Itter fitter

Itter – In der kleinen Brixentaler Gemeinde Itter freuen sich Einheimische und Gäste über ein neues Freizeitangebot. In den vergangenen Wochen wurde die neue Itterer Sport- und Fitnesswiese errichtet – ein Fitnesstudio mitten in der Natur sozusagen. Auftraggeber des Projektes ist die Gemeinde Itter. „Gemeinsam mit dem Tourismusverband und mit Unterstützung des Landes Tirol konnten wir das Projekt nun verwirklichen“, freut sich Bürgermeister Roman Thaler.