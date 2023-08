Leiche am Plattberg im Außerfern gefunden: Identität steht noch nicht fest

Vergangene Woche wurde bei einer Suche am Plattberg ein Leichnam gefunden. Eine Obduktion wurde durchgeführt, die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Der Leichnam lag in einer Steilrinne an der Ostseite des Plattbergs. Die Schneeschmelze gab ihn nun frei. Der Tote wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. In der Innsbrucker Gerichtsmedizin wurde eine Obduktion durchgeführt. „Die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor“, sagt Jankovich. Erst dann stehe fest, um wen es sich handelt. (smo)