„Mein Hund fährt gerne Zug“: Vierbeiner reiste allein nach Köln

Köln – Ein Hund ist am Freitag in Deutschland ohne Begleitung mit dem Zug von Erftstadt in die rund 15 Minuten entfernte Stadt Köln gefahren. Am Bahnhof Köln-Süd nahmen ihn Beamte der Bundespolizei in Empfang, die vom Zugführer informiert worden waren. Sie starteten dann über Twitter eine Suche nach dem Herrchen oder Frauchen des drei Jahre alten osteuropäischen Schäferhunds. Kurze Zeit später meldete sich die Besitzerin.