Warnstufe „Gelb“ für Teile Tirols: Wetterlage entspannt sich leicht, Murenabgang in Thiersee

Der Sommer macht derzeit nicht nur Pause, die nächsten Tage werden richtig kühl und vor allem nass. Am Samstagnachmittag gab es von Land und GeoSphere Austria leichte Entwarnung für Teile Tirols. Doch für Teile des Außerferns und die Großache-Region in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein blieb die Warnstufe „Orange“ aufrecht.

Innsbruck ‒ Während die Einsatzkräfte am Freitag und Samstag vor allem in Kärnten und der Steiermark noch mit den Unwetterfolgen zu kämpfen haben, gab es für Tirol am Samstagnachmittag leichte Entwarnung. Die Niederschlagssummen fielen bisher geringer aus als erwartet. Dementsprechend stufte die GeoSphere Teile der Tiroler Nordstaugebiete von der Warnstufe „Orange“ (Stufe 3 von 4) auf die Warnstufe „Gelb“ (Stufe 2 von 4) zurück. Das teilte das Land in einer Aussendung mit. Für Teile des nordwestlichen Außerferns und in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel – der Großache-Region – bleibt die Warnstufe „Orange“ aber aufrecht.