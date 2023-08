Warnstufe „Orange“: Starke Regenfälle lassen die Hochwassergefahr in Tirol steigen

Der Sommer macht derzeit nicht nur Pause, die nächsten Tage werden richtig kühl und vor allem nass. Land und GeoSphere Austria warnen vor lokalen Vermurungen und Überschwemmungen. Besonders betroffen: die Großache im Bezirk Kitzbühel und Gebiete in den Tiroler Nordstaulagen.

Innsbruck ‒ Während die Einsatzkräfte am Freitag vor allem in Kärnten und der Steiermark noch mit den Unwetterfolgen zu kämpfen hatten, gab die Geosphere Austria eine weitere Wetterwarnung heraus. Und diese betrifft auch Tirol.

Der prognostizierte Schwerpunkt in Tirol liegt dabei im Tiroler Unterland sowie in den klassischen Nordstaulagen (betrifft vor allem Gebiete nördlich des Inns) mit gebietsweise bis zu 120 Liter Niederschlagsmenge.

Die GeoSphere Austria gibt für das Tiroler Unterland und für die Nordstaugebiete Tirols aktuell die Warnstufe „Orange“ (Stufe 3 von 4) aus. Der bereits länger anhaltende Niederschlag kann laut GeoSphere sowie laut Berechnungen des Hydrografischen Dienstes Tirol in der Nacht von Freitag auf Samstag bis zum Sonntag zu einer steigenden Hochwassergefahr im Tiroler Unterland und in den Nordstaugebieten Tirols – insbesondere im Bezirk Kitzbühel – führen.

Laut Abflussmodellen kann der Wasserstand einzelner Gewässer im Tagesverlauf des Samstags und am Sonntag eine Höhe erreichen, die durchschnittlich alle fünf Jahre gemessen wird. Im Bereich der Großache (darunter die Jochberger Ache und Kitzbüheler Ache) können die Wasserstände nach Informationen des Landes bis in den Bereich der Hochwassermarke HQ30, also vergleichbar mit einem dreißigjährigen Hochwasserereignis, steigen.