Outreach-Festival in Schwaz gestartet: Ein Wechselbad der Klänge

Schwaz – Los ging es in Schwaz oftmals schon, bevor es eigentlich losging. Beim Festival Outreach jedenfalls, das seinen konzentrierten Konzertreigen im SZentrum am Donnerstagabend eröffnete, aber bereits seit Ende Juli läuft, seither also schon an den unterschiedlichsten Ecken der Silberstadt anzutreffen war. Ein Parkkonzert da, eine Ausstellung dort – und vor allem Werkstatt- oder besser Schaufensterkonzerte, die jeden Outreach-Abend dort eröffnen, wo das Festival seinen Ursprung hat: in der Hackl’schen Trompetenwerkstatt. Also bei Franz Hackl daheim, dem Initiator von Outreach. Zum 31. Mal hat er nun den dreitägigen Höhepunkt des Festivals eröffnet. Am Donnerstag, noch bevor es ins SZentrum ging, mit den Tirolern von Origina1Nerd.