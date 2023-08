Einsiedler Raimund von der Thannen: „Ich brauche von allem nur das Notwendigste“

Als Einsiedler lebt Bruder Raimund von der Thannen in der Eremitage Maria Blut ein bescheidenes Leben. Der 75-Jährige wohnt reduziert, ist dafür aber reich an Freiheit. Einsam ist der gebürtige Vorarlberger keineswegs, wie ein Besuch in St. Johann zeigt.

Medienanfragen, selbst von großen TV-Sendern, lehnt Raimund von der Thannen eigentlich ab. Das passt so gar nicht zur Philosophie seines Eremitendaseins. Doch für die TT macht Bruder Raimund eine Ausnahme und lädt – gekleidet in Jeans und kariertem Hemd – in seinen idyllischen Garten, in dem Rosen, Beeren, Salat und Kräuter wachsen. „Aus den Ribisel mache ich selbst Marmelade“, verrät der 75-Jährige und holt für einen Plausch noch ein paar Stühle in sein grünes Refugium. Das seien die kleinen Dinge im Leben, die ihm Freude bereiten.