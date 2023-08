Wacken-Fans lassen sich vom Schlamm nicht aufhalten: Notfalls werden sie freigeschaufelt

Mit Regenponcho und Gummistiefeln stapfen sie über das schlammbedeckte Festivalgelände – über 61.000 Fans feiern in Wacken trotz schlechten Wetters mit Heavy-Metal-Größen wie Iron Maiden und Megadeth. Manch einer muss sogar von der anwesenden Bundeswehr freigeschaufelt werden.

Wacken – Auf dem Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken feiern doch mehr Fans als bisher bekannt. 61.000 Menschen seien auf dem Gelände, sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Polizei am Donnerstag von schätzungsweise 50.000 Menschen berichtet, ursprünglich hatten sie aufgrund der ausverkauften Tickets mit 85.000 Besuchern gerechnet. Das war jedoch aufgrund der ungünstigen Wetterlage nicht möglich.

Das wegen Regenmassen und Schlammchaos unter suboptimalen Bedingungen gestartete Festival stand nach Angaben von Jensen sogar knapp vor einer Absage. „Aber es waren ja zum Zeitpunkt des Einlassstopps schon über 40.000 Gäste auf dem Campingground und schätzungsweise weitere circa 20.000 im Umfeld auf den Straßen, campten privat oder standen am Straßenrand im Dauerregen, sodass eine Absage mit der Abreise dieser Gäste, in enger Abstimmung mit den Behörden, am Ende keine Option war“, sagte Jensen.