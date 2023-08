2. Runde in der tt.com Regionalliga Tirol: Der SV Fügen fand am Freitag mit einem 1:0 im Schlager gegen den FC Kitzbühel in die Erfolgsspur zurück. Das Tor des Tages fiel bereits in der 3. Minute. Bei uns könnt ihr euch das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen.