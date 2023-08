Erster Todestag der Queen wird nicht größer begangen

London – Der britische König Charles soll den Jahrestag des Todes seiner Mutter einem BBC-Bericht zufolge im privaten Kreis verbringen. Es werde keine offizielle öffentliche Veranstaltung am 8. September geben, hieß es am Freitag aus Palastkreisen. Stattdessen werde Charles den Jahrestag leise und privat begehen, berichtete die BBC. Sollten in der Woche andere Gedenkveranstaltungen sein, würden König Charles und seine Frau voraussichtlich nicht teilnehmen.