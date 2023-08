Ukraine-Friedenskonferenz in Saudi-Arabien gestartet

In Saudi-Arabien haben Friedensgespräche zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine begonnen. Dazu versammelten sich am Samstag die Berater zahlreicher Staats- und Regierungschefs in Jeddah, wie das saudische Staatsfernsehen berichtete. Erwartet wurden Teilnehmer aus mehr als 30 Ländern, unter anderem Vertreter der Ukraine, USA, EU sowie aus China, Indonesien, Ägypten und der Türkei. Russland nimmt nicht teil.