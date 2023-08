Körper-Plastinate ertasten: Blinde erkunden die Körperwelten in Innsbruck

Innsbruck – Nicole Wimmer legt ihre Hand an das Leberplastinat. „Größer als erwartet“, staunt die 35-Jährige. Gemeinsam mit sieben weiteren Mitgliedern des Blinden- und Sehbehindertenverbands besuchte sie am Mittwoch die Körperwelten-Ausstellung in Innsbruck. „Mit den Audioguides ist die Ausstellung auch als blinde Person gut erfahrbar. Eine Begleitperson sollte aber dabei sein.“ Die Körperwelten-Ausstellung in der Bale in Innsbruck ist noch bis 15. Oktober geöffnet. Infos unter koerperwelten.de/stadt/innsbruck