Telfs trauert um Hilde Härting

Telfs – Am Donnerstag verabschiedete sich Telfs von Vizebürgermeisterin a. D. Hilde Härting. Die verdiente Kommunalpolitikerin, Trägerin des Ehrenzeichens der Marktgemeinde, ist am 28. Juli im Alter von 84 Jahren verstorben. Bei einer Trauersitzung des Gemeinderates vor dem Sterbegottesdienst würdigte BM Christian Härting ihre Verdienste.

Hilde Härting, 1939 in Pfaffenhofen geboren, war von 1992 bis 2004 als Gemeinderätin in Telfs aktiv, ab 1998 als zweite Vizebürgermeisterin. Als Obfrau des Ausschusses für Kultur, Schule und Kindergarten war sie federführend an vielen Großprojekten beteiligt. 1993 übernahm Härting die bisherige Pfarrbücherei, baute sie als öffentliche Bibliothek völlig neu auf und leitete diese ehrenamtlich bis 2009. (TT)