Mühevolle Bergung in Osttirol: Wanderer (49) bei Sturz schwer verletzt

Hopfgarten in Defereggen – Bei einer Wanderung am Freitag in der Lasörlinggruppe verletzte sich ein 49-jähriger Schweizer schwer. Der Alpinist rutschte gegen 14.30 Uhr auf dem Steig 30a in einer Höhe von knapp 2000 Metern auf nassem Gras aus. Er kam über den Steig hinaus und blieb rund 15 Meter unterhalb liegen. Dabei zog sich der 49-Jährige eine schwere Verletzung am Bein zu.