Neue Features: Škoda renoviert Scala und Kamiq

Innsbruck – Škoda machte in den vergangenen Wochen verstärkt auf den sich abzeichnenden Generationswechsel bei den Modellen Superb und Kodiaq aufmerksam. Gelegentlich veröffentlichte die tschechische VW-Tochter Bilder von getarnten Prototypen des Mittelklassewagens und des Midsize-SUV. Nicht ganz so weit ist Škoda bei zwei kleineren Fahrzeugen, dem Scala und dem Kamiq. Aber auch sind Neuerungen programmiert – wenngleich im Rahmen einer Modellpflege.

Škoda will außerdem mit dem Einsatz von nachhaltigen Materialien punkten. So kommt an einigen Stellen recycelter Kunststoff zum Tragen, unter anderem beim Wischwassertank und bei den Radhausverkleidungen. In den Türverkleidungen und im Dachhimmel finden sich unter anderem Pflanzenfasern aus Hanf und Kenaf.