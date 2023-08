Explosion in Vals gibt Rätsel auf: Dorfchef vermutet Blindgänger aus dem Krieg

Eine heftige Explosion gab es am Samstagvormittag bei Vals. Der Valser Bürgermeister vermutet, dass ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg explodiert ist.

Vals – In Vals läuft seit dem frühen Vormittag ein Polizeieinsatz. Gegen 8.44 Uhr hatten mehrere Personen per Notruf eine Explosion gemeldet. Anschließend stieg auf einem Feld auch Rauch auf. Eine Streife machte sich umgehend auf den Weg.

Den Valser Bürgermeister Klaus Ungerank erreicht die Meldung von der Explosion am Samstagvormittag auf dem Heimweg aus dem Italien-Urlaub. Seine Kinder, die keine 200 Meter von dem Feld weg wohnen, hätten von einer „wahnsinnig lauten Explosion“ erzählt, sagt er im Telefonat mit der TT.

Nach ersten Gesprächen mit Feuerwehr und Polizei, kann sich der Bürgermeister die Sache nur durch eine Explosion eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg erklären. Damals seien entlang des Bahnkörpers viele Bomben abgeworfen worden: „Zuerst dachte ich ja, dass alles mit der aktuellen Baustelle an der Brennerbahn zu hat, aber so wie es aussieht ist es ein Blindgänger, der ohne Fremdeinwirkung explodiert ist“, sagt Ungerank. Er habe – wie Anrainer nun auch – „ein mulmiges Gefühl“, dass so etwas überhaupt passieren könne.