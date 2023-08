Was beim Kauf und der Montage von Balkonkraftwerken zu beachten ist

Innsbruck – Der Krieg in der Ukraine, verbunden mit der Sorge um Erdgaslieferungen, hat den Sonnenstrom-Boom in Österreich enorm angetrieben. Noch nie war die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen so groß wie jetzt. Aber rechnet sich so eine Investition auch? Und was ist zu beachten, wenn eine Anlage an einem Haus angebracht werden soll? Hier ein Überblick: