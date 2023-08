TT-Café machte Station in Hall: Auch bei Regen ging die Sonne auf

Das TT-Café am Stiftsplatz war trotz trüben Wetters ein voller Erfolg – mit Gratis-Frühstück, spannenden Gästen und tollen Sofortgewinnen.

Hall –„Ain’t no sunshine“: Die Formation Primetime stimmte am Samstag zum Auftakt des TT-Cafés in Hall den passenden Blues-/Soulklassiker an. Doch trotz anfänglicher Regengüsse füllten sich die – durchgehend überdachten – Steh- und Sitzplätze am Stiftsplatz rasch. Zahlreiche BesucherInnen genossen beim „Tourstopp“, präsentiert von der Tiroler Versicherung, ein kostenloses Frühstück mit Testa Rossa caffè von Wedl, frischem Gebäck aus der Hofer Backbox und Mineralwasser von Silberquelle.

Wirtschaftsunteroffizierin Doris Hinterlechner steht für Frauenpower beim Bundesheer. © Böhm

Und spätestens bei der gleichermaßen entspannten wie spannenden Gesprächsrunde mit interessanten Menschen aus der Region ging die Sonne auf: „Ich bereue es keine Sekunde“, erklärte Frau Oberwachtmeister Doris Hinterlechner im Interview mit TT-Chefredakteur Matthias Krapf – und meinte damit ihre Entscheidung, mit Ende 20 zum Bundesheer zu gehen. Als Wirtschaftsunteroffizierin sorgt sie heute – frei nach dem Motto „Ohne Mampf kein Kampf“ – dafür, dass „die richtige Verpflegung zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist“. Dass der Frauenanteil beim Bundesheer jemals 50 % erreicht, „wird nie passieren“, glaubt die 36-Jährige. Sie hofft aber, dass die Möglichkeit des freiwilligen Grundwehrdienstes, bei der die Aufnahmeprüfung erst im Nachhinein zu absolvieren ist, viele motivieren wird – und rät interessierten Frauen: „No risk, no fun – traut euch!“

Die „reisende Oma“ Hannelore Knoflach studierte entspannt die TT, ehe sie auf der Bühne mit einem coolen Auftritt begeisterte. © Böhm

Viel traut sich auch Hannelore Knoflach aus Rum, die beim TT-Café einen tollen Auftritt hinlegte: Die 81-Jährige, gern als „coolste Oma Österreichs“ bezeichnet, hat in knapp drei Jahrzehnten rund 120 Länder alleine bereist. Zuletzt war sie in Pakistan – wo sie trotz verbreiteter Armut „unglaublich freundliche und hilfsbereite Menschen“ erlebte.

„Honey“, so ihr Spitzname seit einem USA-Besuch, erzählte, welche Traumziele sie noch hat (Galápagos-Inseln, Alaska), warum sogar ein geklauter Rucksack in Chile positive Seiten hat („Der Dieb konnte sicher einen Monat davon leben“) oder von 20 (!) Opernbesuchen in Nowosibirsk.

Musicalfan ist Hannelore Knoflach auch – passend zum dritten Gast: Der junge Tiroler Sänger, Songschreiber, Schauspieler und Musicaldarsteller Thomas Wegscheider nahm sich zwischen zwei Auftritten in „Jersey Boys“ beim Musical Sommer Amstetten Zeit für einen Hall-Besuch.

Sänger, Songschreiber und Musicaldarsteller Thomas Wegscheider aus Grinzens gab eine Kostprobe seines Könnens. © Böhm

Ansonsten ist er aktuell am Salzburger Landestheater engagiert, führt „ein Leben im Zug“, nützt aber jeden Moment, um heimzukommen. Passend dazu gab er stimmgewaltig „Home“ von seinem Lieblingssänger Michael Bublé zum Besten.

Szenen eines bunten Vormittags: Glücksengerl Leo assistierte Moderatorin Anita Kapferer bei der Verlosung. © Böhm

Viel los war in Hall nicht nur auf der Bühne, sondern etwa auch beim Glücksrad der Tiroler Versicherung – sehr zur Freude von Prokurist Armin Singer.

Prokurist Armin Singer von der Tiroler Versicherung gab Einblick ins Unternehmen. © Böhm

Im Gespräch mit der charmanten Moderatorin Anita Kapferer berichtete er auch vom Stand der Bauarbeiten bei der neuen, überwiegend in Holz ausgeführten „Tiroler“-Zentrale in Innsbruck (das vierte von acht Stockwerken ist bald fertig, im Sommer 2024 ziehen die 225 MitarbeiterInnen wieder ein) und davon, wie man den Menschen in Tirol nach den jüngsten Unwetterschäden hilft.

Souverän zeigten sich die BesucherInnen des TT-Cafés beim digitalen Bezirksquiz mit Fragen zur Region. Je einen 200-Euro-Gutschein vom Einkaufszentrum Dez in Innsbruck gewannen Margit Gsaller, Edith Witsch, Angelika Raitmair und Manuela Schweiger.

In der beliebten TT-Kinderecke waren die jüngsten Besucher wie immer bestens betreut. © Böhm

Am Ende wurden dann noch zwei Testa-Rossa-Genusssets samt Kaffeemaschine verlost: Glücksengerl Leo zog Annelies Micheler und Dominik Lechner als glückliche Gewinner.

Der Regen legte sich zwischendurch übrigens auch – und so gingen nach einem abwechslungsreichen Vormittag alle zufrieden nach Hause. (md)

TT-Chefredakteur Matthias Krapf überreichte die 200-Euro-Gutscheine vom Dez an Edith Witsch (M.) und Margit Gsaller.

Jacqueline Preiß vom TT-Marketing (l.) gratulierte Manuela Schweiger (M.) und Angelika Raitmair zu den Dez-Gutscheinen. © Böhm