Plötzlich „Auftritt“ vor Millionenpublikum: Superstar Michael Bublé teilte Musik-Video vom TT-Café

Hall in Tirol – So schnell kann's gehen: Mit seiner Interpretation von Michael Bublès Lied „Home“ beim TT-Café in Hall begeisterte der Tiroler Sänger Thomas Wegscheider am Samstag nicht nur das Publikum vor Ort. Ein Video der Performance machte in Windeseile im Internet die Runde und landete schließlich dort, wo es sich selbst der Musicaldarsteller nie zu erträumen wagte.