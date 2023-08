Thiem verlor Finale in Kitzbühel, dafür holte Erler die Kastanien aus dem Feuer

Das Happy End mit dem ersten Turniersieg seit den US Open 2020, eine Wiederholung des Kitzbühel-Triumphs von 2019 und der insgesamt 18. Titel blieben gegen den argentinischen Sandplatzspezialisten, der einst die Nummer eins der Junioren-Weltrangliste war, dann letztlich aus. Báez breakte Thiem im ersten Satz früh zum 3:1 und ließ danach wenig anbrennen. Und im stärker werdenden Regen und mit der Müdigkeit vom Vortag in den Knochen stand Thiem im zweiten Durchgang dann auf verlorenem Posten. Der 22-jährige Báez, der in der Weltrangliste auf Rang 52 hochsteigen wird, brachte mit einem weiteren Break zum 6:1 nach nur 1:20 Stunden seinen zweiten Tour-Turniersieg in diesem Jahr unter Dach und Fach.