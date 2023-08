Wer von Klimahysterie redet, verkennt die Lage

Teile Österreichs versinken gerade im Unwetter-Chaos. An einem Tag ist etwa am Loiblpass so viel Regen gefallen wie in einem ganzen Monat. Ja, auch früher hat es solche heftigen Niederschläge gegeben. Wer aber glaubt, dass die Verschmutzung der Luft und des Wassers, die Rodung der Wälder und die Ausbeutung der Erde keine Folgen haben, verkennt die Realität.