Trotz Teuerung: Millionen-Immobilien im ersten Quartal 2023 in Tirol verkauft

Auch wenn viele wegen der anhaltenden Teuerung den Gürtel enger schnallen müssen, gilt das für reiche Immobilienkäufer nicht: Das zumindest legen die Immobilienverkäufe im ersten Quartal 2023 nahe.

Innsbruck, Kitzbühel – Der Immobilienmarkt in Tirol ist auch im laufenden Jahr weiter im Höhenflug, vor allem in den höheren Preissegmenten wurden heuer bereits einige Rekord-Käufe abgeschlossen. Laut den Grundbuchexperten von IMMOunited und willhaben gab es im ersten Quartal 2023 vor allem im Bezirk Kitzbühel luxusreiche Immo-Transaktionen. Das berichtet die Tagezeitung Kurier in der Online-Ausgabe.

In den Grundbüchern findet sich für den Zeitraum zwischen Jänner und März eine Dachgeschoßwohnung für 11, 7 Millionen Euro, die in Kitzbühel verkauft wurde. Auf Platz zwei folgt mit Abstand eine Dachgeschoßwohnung in Wien mit 7,6 Millionen Euro sowie auf Platz drei einer weitere Wohnung in Wien für 6,4 Millionen Euro.

Mit knapp 347.000 Quadratmetern wurde das größte Grundstück in Maria Rain in Kärnten verbüchert.

Auch bei den Einfamilienhäusern hatte Tirol – und auch hier wieder der Bezirk Kitzbühel – im ersten Quartal die Luxus-Nase vorne: Hier wurden die teuersten Häuser mit 11,6 Millionen Euro in Kirchberg, mit zehn Millionen Euro in Kitzbühel und mit 5,1 Millionen Euro noch einmal in Kirchberg verkauft. (TT.com)