Partyzeit mit „Fesch n’ Rock“: Großes Open Air am Waldfestplatz in Mayrhofen steht vor der Tür

„Rita und Andreas“ laden am 12. August zum großen Open Air mit vielen musikalischen Gästen am Waldfestplatz in Mayrhofen.

Mayrhofen – Seit 2001 stehen Rita und Andreas Schlechter gemeinsam auf der Bühne, doch das Herzklopfen war wohl noch nie so groß wie vor dem nächsten Wochenende, wenn sie am 12. August als Fesch n’ Rock zu ihrem Heim-Open-Air nach Mayrhofen zum Waldfestplatz laden.

Unverwechselbarer, authentischer Sound: Dafür sorgen in Mayrhofen am 12. August auch die Musiker von„Tschentig“.

Und die Live-Band hat es in sich. Tirols Erfolgsproduzent Manu Stix und seine bunte musikalische Truppe haben schon internationale Stars wie Tony Christie, Chris Andrews, Andy Lee Lang, Fools Garden, Gregor Glanz, Johnny Logan, DJ Ötzi und Wolfgang Ambros musikalisch begleitet und werden in Mayrhofen dafür sorgen, dass der unverwechselbare Sound von Fesch n’ Rock authentisch rüberkommt.

Von 11. bis 13. August feiern Fesch n’ Rock gemeinsam mit ihren Fans. Am Freitag startet die Party schon mit dem Fantreffen im „Kasermandl“ am Penken, am Abend trifft man sich im Musikstadl „Hotel Rose“. Und am Samstag wird es dann am Waldfestplatz richtig tirolerisch. So wird zum Beispiel neben den Hauptakteuren die Formation Tschentig (ehemals Tirolerisch gspielt) mit dabei sein. Echte Tiroler Volksmusik trifft hier auf poppigen Sound und anspruchsvolle Arrangements. Ebenso spannend wird der Starauftritt von Tiroler Schmäh. Mattl Aichner, der erfolgreiche heimische TikTok-Star, wagt sich, unterstützt von Manu Stix, auf die Live-Bühne und wird genauso für Partystimmung sorgen wie die Trenkwalder. Durch das Programm führt der U1-Moderator Luggi Brunner.