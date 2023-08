Kreml-Finanzierung: FPÖ will Entschädigung von Facebook-Postern

Für das Teilen eines Postings, das der FPÖ vorwarf, Geld aus Russland zu erhalten, will die blaue Partei von den Nutzern Geld sehen: Betroffene werden mit Zahlungsaufforderungen über 1000 Euro konfrontiert.

Wien – Weil sie ein Posting der SPÖ geteilt haben, sollen 30 Personen von den Anwälten des FPÖ-Chefs Herbert Kickl zu Entschädigungszahlungen aufgefordert worden sein. Das berichtete die Kronen Zeitung am Sonntag. Die SPÖ hatte in einer Aussendung behauptet, die Freiheitlichen hätten Geld aus Russland erhalten. Nach einer Klage der FPÖ kam es zu einem Vergleich – die SPÖ muss der FPÖ rund 2790 Euro zahlen.

Der mittlerweile abgelöste SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hatte am 3. Februar via Aussendung in den Raum gestellt, die FPÖ habe für Anträge über die Aufhebung antirussischer Sanktionen im Nationalrat Geld von Kreml-Propagandisten entgegengenommen. Vor dem Handelsgericht Wien haben sich beide Seiten Ende Juni schließlich auf einen Vergleich geeinigt. Die SPÖ hat die Behauptung bereits als unwahr widerrufen.