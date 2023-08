Gold-Coup bei der WM: Mitterwallner holte erneut Marathon-Titel

Mona Mitterwallner kürte sich am Sonntag erneut zur Marathon-Weltmeisterin. Die 21-jährige Silzerin eroberte in Glentress Forest auf dem 96,5 km langen und mit 3000 Höhenmetern gespickten Kurs Gold.

Glentress Forest – Mountainbikerin Mona Mitterwallner hat es wieder geschafft. Zwei Jahre nach ihrem WM-Titel im Marathon wiederholte sie diesen Coup am Sonntag in Schottland. In Glentress Forest rund 85 Kilometer südöstlich von Glasgow setzte sich die 21-jährige Tirolerin auf dem 96,5 km langen und mit 3000 Höhenmetern gespickten Marathon in Absenz mehrerer Topfahrerinnen vor der Südafrikanerin Candice Lill (+0:54 Min.) und der Deutschen Adelheid Morath (+9:50) durch.