Küchenbrand breitete sich bis auf Dach aus: Hotel in St. Johann in Flammen

St. Johann in Tirol – In einem Hotel in St. Johann ist am Sonntagabend gegen 20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut dem St. Johanner Feuerwehr-Kommandanten Michael Schenk dürfte es in der Küche im Parterre entstanden sein und sich an der Südwestseite über den Abzug auf den Dachstuhl ausgebreitet haben.