Öl entzündete sich in Küche: Großbrand in St. Johanner Hotel nach Stunden gelöscht

St. Johann in Tirol – In einem Hotel in St. Johann ist am Sonntagabend gegen 20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut dem St. Johanner Feuerwehr-Kommandanten Michael Schenk war es in der Küche im Parterre entstanden und hatte sich an der Südwestseite über den Abzug auf den Dachstuhl ausgebreitet.

Schon als die alarmierte Polizei auf dem Weg zum Brandort war, konnte man ein starke Rauchsäule über dem Hotel sehen. Das Feuer hatte sich binnen kürzester Zeit von der Küche in Richtung Dach ausgebreitet, wo Polizei und Feuerwehr bei ihrem Eintreffen bereits Flammen aus den Abluftkaminen schlugen sahen. Die Feuerwehr St. Johann startete sofort mit den Brandlöscharbeiten, später wurden auch die Wehren aus Kirchdorf, Oberndorf und Going nachalarmiert. Unter schwerem Atemschutz und mit zwei Drehleitern wurde der Brand in der Küche des Restaurants und am Dach des Gebäudes bekämpft. Um 23:32 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

📽️ Video | Hotelbrand in St. Johann:

Wie die Brandermittler herausfanden, hatte das Feuer in der Küche seinen Ausgang genommen. Der Koch hat demnach vermutlich feuchte Tiefkühlware in eine heiße Pfanne mit Speiseöl gegen, wodurch es zur Brandentstehung kam. Die Flammen schlugen in den Dunstabzug und breiteten sich bis zum hölzernen Dachstuhl aus. Weitere Brandermittlungen sollen im Lauf des Montags durchgeführt werden.

Im betroffenen Gebäudekomplex waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs 33 Hotelgäste, die evakuiert und von der Rettung erstversorgt werden mussten. Anschließend wurden sie in umliegenden Hotels untergebracht. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

145 Feuerwehrkräfte standen mit zwei Drehleitern und neun Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem waren noch 16 Rettungskräfte mit mehreren Rettungswägen und Kriseninterventionsteams vor Ort. Auch ein Vertreter der BH Kitzbühel, ein Vertreter der Tigas und vier Polizeistreifen standen im Einsatz. (TT.com)