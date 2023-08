Verletzter Kletterer, erschöpfte Wanderer: Zwei Einsätze für Tiroler Bergretter

Neustift im Stubaital/Hainzenberg – Zu zwei Einsätzen mussten Tiroler Bergretter am Sonntagvormittag ausrücken. Gegen 10 Uhr war ein tschechisches Vater-Sohn-Duo an der Gerlossteinwand unterwegs, als der Vater sich eine Knieverletzung zuzog und am Klettersteig nicht mehr weitergehen konnte. Der erste Versuch, den gut ausgerüsteten Bergsteiger zu bergen, scheiterte wegen der Wetterlage. Schließlich konnte der Verletzte aber per Tau geborgen und ins Krankenhaus Schwaz geflogen werden.