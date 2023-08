22-Jähriger Wiener zu Tötung der Mutter geständig

Der bisher Unbescholtene stellte allerdings vor einem Schwurgericht (Vorsitz: Nicole Baczak) die Tötungsabsicht in Abrede. "Ich wollte sie nicht umbringen. In dem Moment wollte ich sie einfach verletzen", versicherte er. Sein Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger brachte in diesem Zusammenhang den Tatbestand der absichtlichen schweren Körperverletzung ins Spiel. Sein Mandant sei aufgrund der erlittenen Beschimpfungen "in Rage" gewesen, "aber wenn ich wen umbringen will, steche ich ins Zentrum. Drei Mal in den Bauch."

Die Anklage legt dem 22-Jährigen zur Last, am Abend des 28. Februar 2023 der 54 Jahre alten Frau in ihrer Wohnung in Wien-Liesing einen elf Zentimeter tiefen Sich in den Nacken versetzt zu haben. Dieser durchtrennte die Arterie und eröffnete die Brusthöhle. Zwei weitere Stiche gingen in den Hals und in die Schulter. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie verblutete.