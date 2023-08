Rekorde und sechs Titel

Kapfenberg – Tirols Schwimmer trotzten bei den Staatsmeisterschaften den teilweise starken Regenfällen in Kapfenberg erfolgreich – allen voran Leon Opatril. Der Oberperfer trat in die Fußstapfen von Vater Stefan und holte die Titel über 50 und 100 m Kraul, Letzteren mit Tiroler Rekord (50,27 Sek.). Dazu gewann der 19-Jährige über 50 m (mit Rekord) und 200 m Rücken. Marco Sonntag schlug doppelt mit Landesbestmarken über 800 und 1500 m Kraul an, Daniel Nigg über 200 m Brust, die SCI-Staffel der Herren über 4 x 100 m Lagen und im Nachwuchs Emanuel Eder. Besonders erfreulich: die Titel für Franca Kappacher (200 Brust), Miriam Langhofer (800 Kraul), Medaillen der SCI-Staffeln und Junioren-Titel bzw. Stockerlplätze von Maria Eder, Romy Pabst, Paula Niederacher, Nils Rotter, Emma Wappler und Sara Plattner. (sab)