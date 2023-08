Regisseurin Greta Gerwig knackte mit „Barbie“ die Milliardengrenze

Nur zweieinhalb Wochen nach dem Start hat der Film mit Margot Robbie (33) als Barbie und Ryan Gosling (42) als Ken in den US-Kinos etwa 459 Millionen Dollar und im Ausland etwa 572 Millionen Dollar eingespielt.

New York – US-Regisseurin Greta Gerwig hat mit dem Kassenschlager "Barbie" Geschichte geschrieben: Als erste Frau und Solo-Regisseurin spielte sie mit ihrer Satire über die berühmte Spielzeugpuppe weltweit bisher mehr als eine Milliarde Dollar (rund 910 Millionen Euro) an den Kinokassen ein, wie das Hollywood-Studio Warner Bros. am Sonntag (Ortszeit) mitteilte.