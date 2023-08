Explosion in Wiener Wohnhaus: Schwangere Frau leicht verletzt

Wien – Bei der Explosion in einer Wohnung in der Goldschlagstraße in Wien-Penzing ist Montagfrüh eine Schwangere leicht verletzt worden. Durch die Wucht der Detonation im ersten Stock des viergeschoßigen Gebäudes wurden Trümmer auf die Straße und in den Innenhof geschleudert, es brach aber kein Brand aus, berichtete die Feuerwehr, die am Vormittag noch im Einsatz stand.