Gasaustritt: Frau und Hund tot in Wohnung am Innsbrucker Rennweg gefunden

Innsbruck – Vermutlich wegen einer defekten Gastherme ist in einer Wohnung am Innsbrucker Rennweg eine Frau ums Leben gekommen. Die Tote und ihr ebenfalls verstorbener Hund wurden am Montagvormittag von den Rettungskräften gefunden. Ein Nachbar hatte Alarm geschlagen, nachdem sich die Post vor der Wohnungstüre der Frau gehäuft hatte.