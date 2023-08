Grüne für Elementarpädagogik in Bundeshand, ÖVP dagegen

Wien – Die Grünen machen in Sachen Betreuung der Kleinsten mobil. Angesichts von nach wie vor "viel zu wenig" Kinderbetreuungsangebot mache es Sinn, die "gesamte Elementarpädagogik in Bundeskompetenz zu bringen", so Grüne Jugendsprecherin Barbara Neßler zur APA. Laut Bildungsministerium ist eine Änderung "nicht vorgesehen", hieß es im Ö1-"Mittagsjournal". Gegenwind kam wiederum vom Koalitionspartner: Die Grünen stünden für "Enteignung und Zentralisierung", reagierte indes der ÖVP-Abgeordnete Franz Hörl gegenüber der APA scharf.

Österreich verfehle seit über zehn Jahren die EU-weiten Betreuungsziele "und wir haben nach wie vor viel zu wenig Betreuungsangebot bei den Unter-Dreijährigen", begründete Neßler ihren Vorstoß für eine möglicht zentralistische Regelung. Viel zu viel sei in der Vergangenheit verschlafen worden, "daher müssen wir die Länder in die Pflicht nehmen, endlich eine flächendeckende und ganztägige Kinderbetreuung umzusetzen." In vielen Dörfern und Gemeinden gebe es viel zu wenig Kinderbetreuungsplätze und die "Öffnungszeiten sind abseits der Lebensrealitäten der Eltern, mit oftmals nur vier Stunden täglicher Betreuungszeit."

NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre betonte in einer Aussendung, dass der qualitative Ausbau der Elementarpädagogik im Zentrum der Diskussion stehen solle. Es brauche "kleinere Gruppen und österreichweite Ausbildungsstandards für alle Berufsgruppen in der Elementarpädagogik", so Künsberg Sarre. Der Bildungsminister habe in diesem Bereich "bislang nichts zusammengebracht". Kritik an der Forderung der Grünen kam von der FPÖ. Bildungssprecher Hermann Brückl (FPÖ) beanstandete, dass vergangene Ausbildungsreformen zu einer "Akademisierung in der Elementarpädagogik" geführt hätten und das wiederum zu einem "eklatanten Mangel an Personal". Außerdem müsse Familien die "Entscheidungsmöglichkeit" über die Kinderbetreuung bleiben. Demnach dürften Kinder nicht "dem Zwang der staatlichen Erziehung ausgeliefert werden", so Brückl und FPÖ-Familiensprecherin Rosa Ecker. (APA)