Sicherungsarbeiten nach Erdrutsch: Thierseestraße bleibt einspurig befahrbar

Thiersee – Jener Abschnitt der Thierseestraße (L37), auf den am Samstag ein Erdrutsch niedergegangen ist, bleibt für weitere vier Wochen nur einspurig befahrbar. Wie das Land Tirol am Montag in einer Aussendung bekanntgab, werde der Hang oberhalb der Straße nun mit Netzen gesichert. So sollen weitere Steinschläge und Erdrutsche verhindert werden. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen, bis dahin bleibt die derzeitige Ampelregelung aufrecht.