Tresor samt Bargeld aus Hotel in St. Anton gestohlen: Polizei fahndet nach Einbrecher-Trio

St. Anton am Arlberg – Zwischen Sonntag und Montag, dem 6. und 7. August, wurde in einem Hotel in St. Anton am Arlberg ein Tresor samt Bargeld gestohlen. Laut Angaben der Polizei befand sich darin eine Summe im mittleren vierstelligen Bereich.