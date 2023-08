Rekord-Wasserstände auch in Kroatien: Orte entlang der Drau von Hochwasser bedroht

Zagreb –Die Folgen der schweren Regenfälle in Österreich und Slowenien ziehen sich bis nach Kroatien. Auch dort haben Rekordwasserstände an den Flüssen Drau, Mur und Sava am Montag Probleme in Norden des Landes sowie in der Umgebung der Hauptstadt Zagreb verursacht. Am kritischsten war die Lage an der Drau bei der Stadt Koprivnica. Hingegen gab es entlang der Mur laut Medienberichten etwas Entspannung, die Überschwemmungen hatten keine größeren Schäden an den Wohnhäusern verursacht.