„Exorzist“-Regisseur William Friedkin 87-jährig verstorben

Los Angeles – Regisseur William Friedkin ist am Montag im Alter von 87 Jahren verstorben. Das berichteten mehrere US-Medien mit Verweis auf Quellen aus dem privaten Umfeld Friedkins. Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt. Am 29. August hätte Friedkin seinen 88. Geburtstag gefeiert.

Friedkin wurde vor allem berühmt seine Kultfilme "The French Connection" (Brennpunkt Brooklyn)" oder "Der Exorzist" in den 70ern. Für "The French Connection" erhielt er 1972 den Oscar und den Golden Globe als bester Regisseur, für "Der Exorzist" den Golden Globe.

Der Regisseur zählte – unter anderem neben den Starregisseuren Roman Polanski, Francis Ford Coppola und Martin Scorsese – zur "New Hollywood"-Elite, die in den Siebzigern bahnbrechende Filme lieferte. Sein letzter Film "The Caine Mutiny Court-Martial" soll bei den Filmfestspielen in Venedig (30. August bis 9. September) seine Premiere feiern. Friedkin war viermal verheiratet und hat zwei Kinder. (TT.com)